Чувашские герои на крымской земле

В Севастополе чтят наших земляков

В конце апреля в Севастополе состоялся IV Потемкинский международный научный форум, посвященный 75-летию Крымской наступательной операции 1944 года и пятилетию воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. На нем собрались ученые-историки не только из регионов России, но и многих зарубежных стран. Посчастливилось выступить на этом форуме и мне с докладом «Командир «черной смерти» о Герое Советского Союза Мироне Ефимовиче Ефимове и презентацией монографии, выпущенной в 2015 году.

Крым и Чувашию связывают многие страницы истории героического и трудового прошлого страны. Напомню, 8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Его подготовил князь Потемкин, получивший впоследствии за свои труды в Крыму на благо государства титул светлейшего князя Таврического. Манифест положил конец длительной борьбе России с Турцией, от которой Крымское ханство находилось в вассальной зависимости.

Чувашские воины, будучи в рекрутах, принимали активное участие еще в Крымской войне 1853–1856 годов. Потом освобождали советский Крым во время Гражданской войны. Помню, лет 30 назад мною, как директором Чувашско-Сорминской школы Аликовского района, был организован категорийный (туристско-спортивный) поход на Крымский полуостров. Со школьниками мы тогда посетили поселок Армянск, побывали на могиле земляка-красноармейца Прохора Иванова, уроженца деревни Илгышево, погибшего 5 ноября 1920 года в заливе Сиваш при штурме Перекопа. Его хорошо сохранившееся в соленой воде тело нашли в 1935 году. Он награжден орденом Красного Знамени посмертно.

Кстати, в штурме Перекопа участвовал и другой наш земляк — Иван Трофимов из деревни Урмаево. Он был начальником штаба бригады и, что интересно, передавал приказы в штабы полков телефонистам на чувашском языке (к слову, чувашей, сражавшихся в Крыму, тогда было немало) во избежание утечки военной тайны. «Конспирация» сыграла роль в общем деле — вскоре Врангель был выбит из полуострова.

Вот и во время Великой Отечественной войны в защите Крыма, а потом и при его освобождении участвовало много выходцев из Чувашии. Один из них — летчик Мирон Ефимович Ефимов, уроженец деревни Самушкино Аликовского района. Он оборонял Севастополь, освобождал Крым и первым среди летчиков морской авиации (ВВС Черноморского флота) получил медаль «Золотая Звезда», которой удостаивались Герои Советского Союза.

СПРАВКА «СЧ» Мирон Ефимович Ефимов родился 14 августа 1915 года в деревне Самушкино Ядринского уезда (нынче Аликовский район Чувашии). В армии с августа 1936 года. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Служил в составе ВВС Черноморского флота. За годы Великой Отечественной войны прошел путь от летчика-истребителя до командира 8-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС ВМФ. Участвовал в обороне Крыма и Кавказа. Совершил 234 боевых вылета. За мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Мирону Ефимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны служил начальником штабов истребительных авиаполков (ВВС Черноморского и Северо-Балтийского флотов). С 1957 года — старший штурман группы боевого управления главного командного пункта Львовского корпуса ПВО. В отставке работал начальником штабов гражданской обороны одного из оборонных предприятий и ряда научно-исследовательских институтов. До конца своей жизни Мирон Ефимович проживал в Москве, но связи с малой родиной не терял. В августе 1997 года вместе с дочерью отдыхал в санатории «Чувашия». Побывал в родной деревне Самушкино, в Русской Сорме и Аликово. В Русско-Сорминской школе состоялась трогательная встреча с земляками. Навещал Чувашию и в другие годы.

На фронте его называли командиром «черной смерти». Летчик-ас совершил 117 боевых вылетов в Крыму, сбил 17 вражеских самолетов в воздухе, 78 — на аэродромах, уничтожил 19 танков, 500 немецких автомашин, множество дотов, дзотов, артиллерийских установок и укреплений. В Крыму, в поселке Гвардейский, ему установлен бронзовый бюст. Имя командира 8-го гвардейского штурмового авиаполка ВВС ВМФ полковника Мирона Ефимова носит одна из улиц Анапы, в честь военного летчика названа и центральная площадь села Аликово в Чувашии. Мирон Ефимович скончался 3 сентября 2013 года в Москве на 99-м году жизни. К тому времени он был самым возрастным Героем Советского Союза и последним из 79 уроженцев республики, удостоенных этого высокого звания…

Для участников научного форума была организована экскурсия по городу-герою Севастополю. Надолго запомнятся нам посещение музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», памятника затопленным кораблям, возложение цветов к Вечному огню у мемориала героической обороны Севастополя, где на гранитных плитах высечены имена 54 Героев Советского Союза, в том числе и нашего земляка Мирона Ефимова. От души радуются крымчане и россияне, что снова вместе!

Приятно отметить, что сегодня в Крыму живут и трудятся около 9 тысяч чувашей.

Лев Ефимов, доктор исторических наук, профессор

Фото из архива Льва Ефимова: У мемориала героической обороны Севастополя, куда участники научного форума возложили цветы, расположен пост № 1, на котором севастопольские школьники несут почетный караул.