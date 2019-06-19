В Чувашии отечественную сельхозтехнику можно приобрести со скидкой до 50%

Аграрии республики получают возможность закупать современную отечественную сельскохозяйственную технику и оборудование со скидкой. Это предусматривается поправками в постановление Кабинета Министров Чувашии от 8 декабря 2014 года, принятыми на последнем заседании правительства.

Согласно им, для ускорения темпов обновления машинно-тракторного парка расширяется перечень субсидируемой техники. Если раньше этот перечень включал 7 наименований, то сейчас в нем 40 наименований. При этом покупка хмелесушилок и хмелеуборочных комбайнов субсидируются в размере 50% от цены. Остальная техника — по ставке 15%. На эти цели в 2019 году предусмотрена государственная поддержка в сумме 22 млн рублей.

Также расширяется перечень получателей субсидии. Ими теперь могут стать научные и образовательные организации, которые в процессе своей деятельности осуществляют производство и переработку сельскохозяйственной продукции.