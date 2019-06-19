Стоимость аренды жилья в Чебоксарах — одна из самых низких по стране

В Чебоксарах — одно из самых доступных в стране арендное жилье, сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал «Мир квартир». Средняя ставка в столице Чувашии составляет 9798 руб. В числе городов с низкой арендной платой также Киров, Курган, Магнитогорск, Новокузнецк.

Аналитики сравнивали цены на аренду в Москве и 68 крупных городах. Из последних только Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Севастополь могут потягаться со столичными ценами. Средняя ставка в Москве составляет 51385 руб. В Сочи в разгар курортного сезона она достигает 41427 руб. в месяц. В целом же, подсчитали аналитики, столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах.