Прокуратура выявила факты использования чиновниками служебного транспорта в личных целях

Прокуратура Цивильского района проверила органы местного самоуправления на предмет исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава администрации Опытного сельского поселения использовал служебный транспорт в личных целях.

По инициативе прокуратуры за самоуправство суд привлек чиновника к административной ответственности, а на основании решения Собрания депутатов поселения он привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Ибресинском районе на использовании служебной машины в личных целях попался глава Чувашско-Тимяшского сельского поселения. По постановлению прокурора он также наказан в административном порядке. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Батыревском районе глава и замглавы двух сельских поселений катались на служебном транспорте по личным делам с выездом за пределы своего района. В Козловском районе глава администрации Янгильдинского сельского поселения использовал служебную машину «в личных целях, не связанных с осуществлением основной трудовой деятельности». Он также привлечен к ответственности за самоуправство.

Не исключено, что многие чиновники, имея властные полномочия, не отказывают себе в удовольствии, к примеру, поехать на «служебке» к себе на дачу или на рыбалку. Пока прокуроры до них не доберутся…