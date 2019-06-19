В городах и селах Чувашии оборудуют площадки под новые мусорные контейнеры

В деревне Михайловка Цивильского района одну из площадок для сбора мусора местные жители определили недалеко от магазина — место здесь людное, пакетик с отходами нетрудно выбросить по пути за продуктами. Площадку, правда, до недавнего времени трудно было назвать оборудованной: мусор собирали в старые железные баки, стоявшие посреди зарослей бурьяна…

Не так давно недалеко от прежнего места сбора ТКО в Михайловке появилась новая благоустроенная контейнерная площадка с твердым бетонным основанием и металлическим ограждением. А недавно там установили современные пластиковые контейнеры, на колесиках и с крышками. И теперь услуга по сбору и вывозу мусора для сельчан практически ничем не отличается от городской.

Современные евроконтейнеры, позволяющие аккуратно и быстро отправлять отходы в мусоровозы, стали появляться на улицах городов и сел республики в начале июня, отметил во время инспекционного объезда в Цивильском районе Владимир Максимов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. На сегодняшний день в районах республики установлено уже более тысячи новых контейнеров, и с каждым днем эта цифра будет только расти. В общей сложности в этом году в республику завезут чуть более 6900 новых пластиковых контейнеров. Их будут устанавливать в районах республики постепенно, по мере готовности контейнерных площадок и в зависимости от поставок с завода-изготовителя. На это в бюджете республики предусмотрели 87 млн рублей. Деньги, по словам первого замминистра, уже доведены до местных властей, начались процедуры торгов. «Участие муниципалитетов и жителей не предусматривается», — пояснил также Владимир Максимов.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить качество оказания услуги по вывозу ТКО, — сообщил Владимир Максимов. — По поручению Главы республики Михаила Игнатьева до 1 июля во всех районах Чувашии будет организована работа по созданию оборудованных площадок и оснащению их контейнерами. На эти цели в текущем году выделяются бюджетные средства в размере 105,2 млн рублей. Они будут направлены на создание 3451 места накопления ТКО».

Всего же, отметили в Минстрое, вывоз ТКО в республике осуществляется с 13212 «мусорных» площадок. Однако этого недостаточно — дополнительно требуется обустроить еще 4905 мест накопления и установить 11319 контейнеров.

Предполагается, что все площадки будут оснащены «цивилизованными» пластиковыми контейнерами, а мешковый способ сбора отходов, который тоже пока имеет место, сойдет на нет.

По всей республике, к слову, уже определяются с местами под мусорные контейнеры. В течение года главы сельских поселений должны будут утвердить реестр контейнерных площадок на своей территории — каждая из них будет иметь свой паспорт и должна быть приведена в соответствие с нормативными требованиями.

Хотя работа по установке контейнеров только началась, некоторые районы в этом деле уже вырвались в передовики. В Цивильском районе, например, больше половины всех площадок уже оснащены новыми евроконтейнерами. Благоустроенные места сбора ТКО есть и в соседнем с Михайловкой селе Рындино, не осталось ни одного старого железного бака и в самом Цивильске — буквально за неделю там заменили все старые контейнеры на новые.

По словам начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района Димитрия Якимова, сейчас в Цивильске 59 обустроенных площадок с современными контейнерами, но есть необходимость обустроить еще десять — поступают обращения от жителей. Регоператор с вывозом мусора справляется: мусоровоз объезжает дворы в Цивильске каждый день, по графику. Довольны и сами цивиляне. «Раньше у нас были железные баки без крышек, и мусор постоянно разносил ветер, растаскивали птицы, не всегда его вывозили, — рассказали жители одного из домов по Парковому бульвару, в этом жилом квартале в самом центре Цивильска установлено сразу шесть пластиковых баков. — А теперь удобно, хорошо и на улице стало чище».

Фото Ольги Казаковой: В Цивильске все контейнеры заменили на новые.