Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ БОРИСОВ
генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», ведущий программы «Пусть говорят»

«Мне очень понравилось в Чебоксарах. Мы успели и на лодке покататься, и погулять по городу. У вас очень веселые люди и красивые народные обряды, мы даже записали себе на видео несколько чувашских песен. А самое яркое впечатление — посещение детского реабилитационного центра, то, когда дети, которым многое уже пришлось пережить, улыбались нам. Вот в эту секунду они были счастливы, сбылась их мечта…»

Опубликовано: 7 июня 2019 г.


Читайте также:

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прибыл в Чувашию
Владимир Мединский подвел итоги визита в Чебоксары
В Чебоксары прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андре...
Идеальные Чебоксары строим вместе
Глава Чувашии Михаил Игнатьев и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров посетили АО «ЭЛАРА»
Игорь Комаров посетил Республиканскую детскую клиническую больницу
В Чувашии на заседании Совета в формате «Волга-Янцзы» подписано 15 межрегиональных соглашений о сотр...
Расширяется сотрудничество российской и китайской «глубинки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.