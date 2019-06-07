ДМИТРИЙ БОРИСОВ

генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», ведущий программы «Пусть говорят»

«Мне очень понравилось в Чебоксарах. Мы успели и на лодке покататься, и погулять по городу. У вас очень веселые люди и красивые народные обряды, мы даже записали себе на видео несколько чувашских песен. А самое яркое впечатление — посещение детского реабилитационного центра, то, когда дети, которым многое уже пришлось пережить, улыбались нам. Вот в эту секунду они были счастливы, сбылась их мечта…»