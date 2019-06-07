В Комсомольском районе уборщица обокрала покупательницу

Судом установлено, что 40-летняя женщина, исполняя свои служебные обязанности, увидела передвижную продовольственную корзину, в которой лежал оставленный без присмотра отвлекшейся покупательницей женский рюкзак (там находились вещи, а также свыше 83 тысяч рублей). И уборщица стащила его.

Подсудимая в совершенном преступлении не признавалась ни в ходе предварительного следствия, ни в суде. В то же время сторона обвинения представила доказательства, изобличающие воровку. Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ.