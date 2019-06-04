С Россельхозбанком «Мечты сбываются»

АО «Россельхозбанк» объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам до 9,7% в рамках акции под названием «Мечты сбываются», проходящей с 23 мая по 30 июня 2019 года. Причем при приобретении объектов как на первичном, так и на вторичном рынках при условии первоначального взноса не менее 20% от суммы займа. Сумма кредита от 100 тыс. до 60 млн рублей. Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 90 календарных дней. Процентные ставки действуют при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт.

Ипотека — в числе главных направлений развития розничного бизнеса Россельхозбанка. В Чувашской Республике кредитный портфель филиала банка в этом сегменте по данным на 27 мая этого года достиг 5,8 млрд рублей. В минувшем году по разным ипотечным программам жителям республики было выдано 2285 кредитов — это в 2,8 раза больше, чем в году предыдущем.

Клиентов привлекает целый ряд преимуществ, делающих процедуру оформления кредита в Россельхозбанке быстрой и удобной. В их числе дистанционная подача документов, оперативные сроки рассмотрения заявки, а также то, что ставка по кредиту не зависит от формы подтверждения доходов. Привлекают отсутствие требований к износу, этажности и метражу объекта ипотеки, принятие справок по форме сторонних банков, одобрение по двум документам и другие.

Неоспоримое преимущество также в предложении на выбор дифференцированной формы платежей, что значительно снижает сумму переплаты за кредит. Россельхозбанк остается одной из тех банковских организаций, где действует такое предложение. Клиент может внимательно ознакомиться с графиком платежей, чтобы выбрать комфортные условия обслуживания кредита.

Действует целый спектр банковских продуктов — «Ипотека для ключевых партнеров», «Квартира», «Новостройка», «Целевой»… Особые условия кредитования предлагаются для молодых семей и обладателей материнского капитала. В числе специальных программ — «Ипотека с господдержкой семей с детьми». Для семей, в которых после 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, предлагается субсидируемая государством ипотека, которая продлена на весь срок кредитования. Также имеются программы рефинансирования ранее предоставленного кредита на приобретение квартиры, жилого дома с земельным участком.

Надежность ипотеки от Россельхозбанка гарантирует высококвалифицированная постоянная работа менеджмента с компаниями-застройщиками и риелторскими агентствами. Причем только с добросовестными, чья репутация проверена соответствующими службами. Клиенты филиала могут свободно приобрести недвижимость не только внутри, но и за пределами республики, а для аккредитованных банком объектов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге специалисты филиала предлагают клиентам полное сопровождение сделок.

На состоявшемся очередном семинаре для представителей риелторских агентств ведущие специалисты банка ответили на вопросы, разъяснили новые правила и нормативные акты кредитования рынка недвижимости.

— Постоянное совершенствование условий ипотечного кредитования нашим банком нацелено на то, чтобы делать его доступным для жителей Чувашии, — говорит заместитель директора Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Светлана Павлова. — Мы предлагаем конкурентные условия, являясь эффективным финансовым институтом, услуги которого одинаково доступны как для сельчан, так и для горожан.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349. Реклама

Фото sniр1.ru: Ипотека от Россельхозбанка поможет приобрести жилье в любой новостройке.