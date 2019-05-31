Благотворительная акция «Стань первым!» стартует в Чебоксарах

Праздник лета и счастливого детства

В Чувашии полным ходом идет подготовка ко Дню защиты детей и приезду звезд Первого канала. Распахнет свои двери для гостей и чебоксарский детский сад № 8 «Дворец детской радости», в котором запланирован свой большой праздник — Клуб выходного дня для ребят и взрослых.

Кто именно приедет в детский сад пообщаться с детьми, пока неизвестно, но уже ясно, что не последнюю роль отведут самим детсадовцам и их родителям. Вместе они будут участвовать в спортивных и творческих мастер-классах: это настольный теннис, шашки и шахматы, подвижные игры и китайская чайная церемония, плавание для детей до 1,5 года и «Фитнес вместе с мамой»… «Смогут ли наши гости с Первого разбить палатку на «турслете», это еще вопрос, — размышляет заведующая детсадом Елена Яндимиркина. — А вот малыши точно сумеют».

…В гончарной мастерской Катя Мазеева из подготовительной группы старательно лепит вазу для своей куклы — тренируется перед занятием, на которое первого июня придет вместе с мамой Верой. В День защиты детей к уже сделанным девочкой панде, слону, аисту и барыне добавится новый экспонат. В столярной мастерской садика тоже идет подготовка: здесь «мужским» навыкам научат мальчишек папы — для этого уже заготовлены инструменты, фанера и деревянные бруски.

ВАДИМ ЕФИМОВ, директор НТРК Чувашии: – Национальная телерадиокомпания Чувашии будет освещать ключевые события праздника в прямом эфире. Это торжественная церемония открытия на Красной площади, большой концерт звезд Первого канала в Ледовом дворце и концерт на Красной площади. Мы задействуем все наши творческие силы и спецтехнику (квадрокоптер, «краны», специальные передающие устройства). Для телезрителей будет работать не только коллектив НТРК, нам на помощь придут и коллеги из других СМИ.

К 550-летию чувашской столицы в садике также подготовили выставку рисунков и фоторабот «Чебоксары — город детской мечты», к празднику здесь появился и скалодром для ребят. А еще 1 июня во «Дворце детской радости» откроют «Аллею звезд» с фотографиями знаменитых гостей и приготовят чувашское национальное блюдо хуран кукли (вареники) под руководством председателя Ассоциации кулинаров Чувашской Республики Николая Уездного.

Родители и дети проведут праздничный день с удовольствием, но главное, говорят педагоги, взрослых научат правильно общаться с малышами и интересоваться их умениями. Это и есть цель Клуба выходного дня, который продолжит работу и после праздника.

Конечно, юные детсадовцы будут не единственными, кто пообщается 1 июня с героями Первого канала. Известные телеведущие, популярные артисты, певцы и спортсмены подарят большой праздник детства и волшебства тысячам гостей и жителей Чувашии.

ЧТО БУДЕТ?

В рамках проекта «Мечты сбываются» звездный десант посетит Республиканскую детскую клиническую больницу и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, вручит подарки и поучаствует в презентации проекта детского развлекательного комплекса «Чебурашка».

На Красной площади на 10 утра запланировано открытие акции «Стань первым», в Кадетском сквере пройдет в это же время Парад дошколят. В этнокомплексе «Амазония» будет работать город развлечений, проведут «Зарядку со звездой» Владимир Левкин и Ирина Муромцева, споет сводный детский хор Чувашии и состоится конкурс на лучший детский костюм Чебурашки. Здесь же кондитеры презентуют детям большую конфету и проведут мастер-класс по созданию конфет. Предполагается, что в обучении ребятишек примет участие и студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Софья Афанасьева, получившая золотую медаль в компетенции «Кондитерское дело» на VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В ДК тракторостроителей в 11, 13, 15 и 17 часов юных чебоксарцев и гостей столицы ждут премьеры новых выпусков детского киножурнала «Ералаш», запланирована также встреча с его создателем Борисом Грачевским.

В «Лакреевском лесу» в 14 часов дети и их родители смогут поболеть за участников конкурса чтецов, а в 15.00 — стать зрителями товарищеского футбольного матча между командой звезд Первого канала и детской командой города. Юные спортсмены услышат обращение Артема Дзюбы, который вместе с Игорем Акинфеевым подписал пациентам детской больницы памятные футбольные мячи.

Под открытым небом на Красной площади Чебоксар пройдет гала-концерт популярных артистов. Представление завершится незабываемым салютом.

КТО БУДЕТ?

Думается, ребятишкам и взрослым надолго запомнятся встречи с друзьями с Первого канала. Запланировано, что в звездный десант войдут Роза Сябитова, Дмитрий Борисов и Алексей Лысенков, Юлия Бар ановская, Алина Шарапова и Марина Ким, Александр Носик, Елена Захарова и Евгений Колесов, а также многие-многие другие.

В преддверии благотворительной акции «Стань первым» в чувашской столице уже побывала съемочная группа Первого канала. Для программы «Доброе утро» снимались сюжеты в Президентском перинатальном центре, в парке «Амазония» свое творчество журналистам представили семейные ансамбли «Кӑмӑл» и «Выйкӑт». Гостей принимала и многодетная семья Ольновых, получившая от государства новую квартиру, а также ученики чебоксарской школы № 10 имени космонавта Андрияна Николаева. На стадионе «Олимпийский» журналисты сняли тренировку дошкольной футбольной лиги города, а в технопарке «Кванториум» провели увлекательные эксперименты с ребятами из технических кружков. Программа «Доброе утро» вышла на Первом канале 30 и 31 мая. Посмотреть повтор можно на сайте телеканала и на сайте «СЧ».



Фото Максима Васильева: Во «Дворце детской радости» гостям с Первого канала планируют рассказать о своем садике подробно. В том числе показать появившуюся недавно лего-студию.