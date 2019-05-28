Директор фирмы отправится в колонию за сломанный сотруднику полиции нос

В Чебоксарах к реальному лишению свободы приговорен руководитель коммерческой организации, сломавший нос сотруднику полиции.

Как ранее сообщала «СЧ», в конце декабря прошлого года в Чебоксарах ночью полицейские заметили на остановке общественного транспорта пьяного мужчину. По его просьбе служивые вызвали такси, а также посоветовали завязать на ботинках шнурки, чтобы не упал. Но такая забота вызвала у нетрезвого бизнесмена нешуточную агрессию. На стражей порядка посыпалась нецензурная брань, а потом он пустил в ход кулаки. В результате у одного из полицейских оказался сломанным нос.

За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил бизнесмена к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Чувашии.