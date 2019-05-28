С наградой!

Указом Главы Чувашии от 16 мая 2019 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Семяхин Валентин Григорьевич — председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике;

Почетной грамотой Чувашской Республики Осина Марина Ивановна — руководитель секретариата аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, Царев Владимир Анатольевич — управляющий Операционным офисом «Чебоксарский» филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Ермолаеву Сергею Константиновичу — мастеру по ремонту оборудования производственного цеха № 180 филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Терентьеву Станиславу Германовичу — заместителю директора — главному инженеру ООО«ЭЛКОН», г. Новочебоксарск;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Сивовой Лидии Анатольевне — ведущему инспектору Центра занятости населения города Новочебоксарска, Скворцовой Надежде Владимировне — заведующей отделением срочного социального обслуживания Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения.

Награждена знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Палейкина Ираида Васильевна — начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправления Ядринской районной администрации, Яковлева Валентина Павловна — старший специалист 1 разряда финансового отдела администрации Ибресинского района.