В Новочебоксарске произошло нападение на бригаду скорой помощи

Вечером 26 мая бригада медиков прибыла на вызов в один из дворов по улице Коммунистической в Новочебоксарске для оказания помощи пострадавшим в драке молодым людям.

В ходе завязавшейся словесной перепалки один из участников драки, находящийся в нетрезвом состоянии, нанес удар работнику «скорой». Молодой медик не растерялся и нейтрализовал обидчика силовым приемом, но в это время на помощь нападавшему подоспели товарищи. Драку удалось остановить только после вмешательства второго медработника и более трезвых приятелей нападавших.

Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора, установленного в автомобиле «скорой помощи».

Видео: ru-chp.lj.ru