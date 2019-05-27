В Новочебоксарске произошло нападение на бригаду скорой помощи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Вечером 26 мая бригада медиков прибыла на вызов в один из дворов по улице Коммунистической в Новочебоксарске для оказания помощи пострадавшим в драке молодым людям.

В ходе завязавшейся словесной перепалки один из участников драки, находящийся в нетрезвом состоянии, нанес удар работнику «скорой». Молодой медик не растерялся и нейтрализовал обидчика силовым приемом, но в это время на помощь нападавшему подоспели товарищи. Драку удалось остановить только после вмешательства второго медработника и более трезвых приятелей нападавших.

Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора, установленного в автомобиле «скорой помощи».

 

Видео: ru-chp.lj.ru

Опубликовано: 27 мая 2019 г.


Читайте также:

Один Ответ

  1. Где вы видите вмешательство второго медработника??? Он подошел на секунду и даже не попытался ничего сделать. Четко видно пока одного избивали и наносили побои он даже близко не подошел, там можно со счету сбиться, сколько ударов нанес обидчик. Вот это взаимовыручка….УЖАС

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.