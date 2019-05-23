Директор новочебоксарской фирмы недоплатил налогов на сумму более 38 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в налоговом преступлении.

Организация находится в Новочебоксарске и специализируется на строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), руководитель, будучи единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с ее деятельности за 2014-2015 годы на общую сумму свыше 38,8 млн руб. (особо крупный размер).

В частности, по поручению директора в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению строительных работ. На самом деле эти контрагенты не имели реальной возможности вести такую деятельность — у них не было собственных основных средств, производственных активов и материально-технической базы.

«Миллионер» в своих действиях ничего крамольного не видит, то есть вмененный ему состав преступления не признает. Следствие же считает, что собранная доказательственная база и без признаний обвиняемого «железная». По ходатайству следователя суд арестовал принадлежащее фигуранту дела имущество на общую сумму более 13,6 млн руб. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело, возбужденное по материалам МВД по Чувашии, направлено в суд.

Расследовано и также направлено в суд аналогичное дело в отношении директора шумерлинского муниципального предприятия. Ему инкриминируется сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2015 по январь прошлого года фигурант дела, дабы воспрепятствовать принудительному взысканию с предприятия образовавшейся недоимки, превысившей 24 млн руб., рассчитывался с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации. К примеру, директор направлял дебиторам МУП распорядительные письма, а также заключал с ними договоры уступки прав требования о погашении их обязательств перед ним путем перечисления денег кредиторам предприятия. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 28,7 млн руб., которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания.