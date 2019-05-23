22 мая в Чувашию прибыла официальная делегация из Китая. Ее возглавляет член Госсовета Китайской Народной Республики господин Ван Юн.

В Чебоксарском речном порту гостей встретил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Стороны тепло поприветствовали друг друга.

Михаил Игнатьев отметил, что сотрудничество между Чувашией и регионами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики с каждым годом укрепляется.

«Благодарю за встречу. Я первый раз посещаю Чувашию и очень рад познакомиться с Вами лично», – сказал член Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юн.

Делегация КНР прибыла в столицу Чувашии для участия в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое состоится 23 мая в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна.

В этот же день в Чебоксарах Игорь Комаров и Ван Юн дадут старт работе Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», которая объединяет 50 российских и 29 китайских вузов.