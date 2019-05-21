Хорошие темпы весенней страды

К 20 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики проведен на 209,7 тыс. га. Это 87,2% к плану с учетом пересева погибших озимых культур.

Данные эти вчера были озвучены на еженедельной планерке под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева. По словам заместителя председателя правительства республики — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, наибольшие площади яровых зерновых и зернобобовых культур засеяны в Яльчикском (21,1 тыс. га) и Батыревском (16 тыс. га) районах.

К севу яровых зерновых культур в республике приступили 14 апреля, на 11 дней раньше, чем в прошлом году. Благодаря хорошей подготовке темпы нынешней посевной кампании опережают прошлогодний показатель на 46,1 тыс. га. Однако ее продолжительность увеличивается в связи с пересевом погибших озимых культур. По уточненным данным, площадь погибших сельскохозяйственных культур в республике составила 50,9 тыс. га. В настоящее время пересев озимых культур проведен на 41,3 тыс. га.

Овощи открытого грунта посеяны на площади 427 га (в 2018 году — 328 га), лук-севок — на площади 363 га (в 2018 году — 361 га). На хозяйства республики, отметили на планерке, приходится 70% всех площадей посевов лука-севка в России. На данную культуру имеется высокий спрос, складываются благоприятные цены и имеются хорошие перспективы для производителей.