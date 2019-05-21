Пьяная езда привела к массовому ДТП

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

18 мая после полудня в Чебоксарах 33-летний водитель «Лады Х-рэй», двигаясь по улице Карла Маркса, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой».

В «замес» попали еще две легковушки — «Мицубиси» и «Тойота». В результате аварии никто из водителей не пострадал, чего не скажешь о пассажирах. В автомобиле предполагаемого виновника аварии находилась его 5-летняя дочь. Врачи «скорой» диагностировали у нее ушиб грудной клетки. Девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Ушибы и переломы медики констатировали и у пассажиров «Лады Гранты» — девушки и парня 22-х лет. Тест на алкоголь водителя «Лады Х-рэй» дал положительный результат. По счету это 35-е нарушение, совершенное им в этом году. 30 протоколов составлялись на мужчину за нарушение статьи 12.9 КоАП РФ — превышение скорости движения. Все штрафы оплачены.

Опубликовано: 21 мая 2019 г.


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