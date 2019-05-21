В Алатыре суд арестовал экскаватор предпринимателя-мошенника

В Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, в апреле 2015 года между предпринимателем и ООО «Управление ЖКХ» города Алатыря был заключен договор на выполнение работ по ремонту кровли одного из жилых домов. Подрядчик не выполнил свои обязательства в полном объеме. А заказчику представил фиктивные документы, незаконно завысив в них объем проведенных работ на сумму более 83 тысяч рублей. В итоге эти деньги необоснованно были перечислены на лицевой счет предпринимателя, то есть похищены им.

Для обеспечения возможности возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя суд арестовал принадлежащий предпринимателю экскаватор-погрузчик. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.