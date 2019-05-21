«Стойко и упорно отстаивали свой рубеж…»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Май 1944 года… Выход Красной Армии на государственную границу СССР, освобождение Крыма и базы Черноморского флота города Севастополя, письма из дома о начале весенних посевных работ усиливали у красноармейцев надежду на скорую Победу. Но еще стонала под фашистским игом многострадальная Белоруссия, еще ждали своих освободителей народы Европы. Впереди был почти целый год тяжелейшей войны. Враг, словно раненый зверь, огрызался с отчаянием обреченного. И путь к Победе все еще измерялся для советского народа не только днями и километрами, но и тысячами и тысячами солдатских жизней — чьих-то сыновей, мужей, отцов, братьев…

24 мая 1944 г.

От слепого пулевого ранения тазобедренного сустава умер Семен Трофимович Горбунов из села Сыреси Порецкого района, красноармеец 6-й танковой армии. Его похоронили на кладбище напротив военной больницы города Бельцы в Молдавии (ряд 1-й, могила № 8). Дома бойца ждала жена. Имя и отчество ее в документах госпиталя не указаны.

От Советского информбюро В течение 23 мая на фронтах существенных изменений не произошло. За 22 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. Северо-западнее города Тирасполь наши подразделения в разведывательных целях атаковали позиции противника. Советские бойцы ворвались в немецкие траншеи и в рукопашной схватке истребили до роты гитлеровцев. Захватив пленных и трофеи, наши подразделения отошли на исходные рубежи. Летчики Краснознаменного Балтийского флота днем 22 мая обнаружили в Финском заливе и подвергли бомбардировке немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн. В результате прямого попадания бомб транспорт затонул. В ночь на 23 мая нашей авиацией потоплен другой транспорт противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.

25 мая 1944 г.

При освобождении Белоруссии погиб старший сержант Иван Ефремович Ефремов из деревни Каткасы Цивильского района — командир отделения 1268-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии Западного фронта. Иван Ефремов не раз отличался в боях на белорусской земле, был трижды ранен, но после излечения вновь вставал в строй. 30 ноября 1943 г. в бою у деревни Старая Вуда Чаусского района он со своим отделением умело отразил семь контратак пехоты и танков противника.

«Стойко и упорно отстаивали свой рубеж и метким дружным огнем нанесли противнику потери в людской силе, уничтожив более 20 фашистских солдат. Тов. Ефремов — отличный младший командир», — говорится в приказе № 027 по 1268-му стрелковому полку о награждении старшего сержанта Ефремова медалью «За отвагу».

Старшего сержанта Ивана Ефремова похоронили первоначально в 1 км юго-восточнее деревни Красная Буда Чаусского района Могилевской области. Дома главу семьи не дождалась жена Мария Васильевна Павлова.

26 мая 1944 г.

Борис Григорьевич Ерусланов из села Б. Чурашево Мариинско-Посадского района был призван на фронт Октябрьским РВК еще в первый год войны. За три года он набрался фронтового опыта (за спиной — кровопролитные бои на Брянском и Сталинградском фронтах), стал младшим лейтенантом, командовал самоходной установкой СУ- 76 в составе 1201-го артиллерийского полка 3-го Украинского фронта.

Как храброго и ответственного офицера, его приняли в ряды членов ВКП(б). Но не суждено было ему довоевать до Победы и вернуться к супруге Федоре — он погиб смертью храбрых в бою за деревню Шерпень Бендерского района Молдавии. Там его и похоронили.

Борис Ерусланов так и не успел узнать, что за подвиг, совершенный в бою с 11 по 13 мая 1944 г. за удержание и расширение плацдарма на правом берегу реки Днестр в районе деревни Войкова, его наградили орденом Красной Звезды.

«Несмотря на сильный артиллерийский огонь и удары авиации противника, при попытке немцев перейти в наступление прямой наводкой вел огонь по наступавшему противнику, умело маневрировал самоходным орудием с применением складок местности, в результате чего уничтожил танк «Фердинанд», пулеметную точку и до 100 солдат и офицеров противника».

Приказ по военному совету 8-й гвардейской армии о награждении младшего лейтенанта Ерусланова был подписан 30 мая 1944 г. — через три дня после его гибели. Первоначально он был представлен к ордену Отечественной войны I степени.

27 мая 1944 г.

С учетом возраста — почти 50 лет, 1895 г.р. — рядового Игната Ильича Ильина из села Шихазаны Канашского района назначили повозочным 124-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 9-го укрепленного района. Батальон полкового состава зачастую выполнял задачи, которые обычно ставились перед дивизией. Бойцы и командиры батальона воевали, не щадя своей жизни.

В одном из боев при освобождении Эстонии оборвалась жизнь и шихазанца Игната Ильина. Его первоначально похоронили на кладбище деревни Мустайнэ Вируского уезда Эстонии. Коротать жизнь супруге Татьяне Андревне пришлось одной.

Из публикации в «Красной Чувашии» от 27 мая 1944 г. № 107 Посещение Героем Советского Союза Ф. Ахаевым Н-ского госпиталя Герой Советского Союза гвардии старший сержант Ф. Ахаев посетил в Чебоксарах ряд коллективов. Но ни одна из этих встреч не была, пожалуй, такой душевной, как встреча в госпитале — с ранеными бойцами и офицерами. Заместитель начальника госпиталя по политчасти лейтенант А. Артеменко в первые же минуты встречи показал Ахаеву один из последних снимков своего брата — Героя Советского Союза гвардии подполковника Ю. Артеменко — командира части, в которой сражался наш прославленный земляк. Ахаев горячо поцеловал фотографию боевого командира, с которым надолго сблизила его долгая фронтовая дружба. Выступая перед бойцами и офицерами, Герой Советского Союза Ф. Ахаев неоднократно подчеркивал, что все приказы своего командира он выполнял с предельной точностью, и подполковник был спокоен за участок, на котором стоял Ахаев. — Там Ахаев, — говорил командир. — Там танки не пройдут! С затаенным дыханием слушали собравшиеся рассказ Героя Советского Союза Ф. Ахаева. В ответных выступлениях раненые обещали Герою сражаться на фронте после выздоровления так же умело и самоотверженно, как он.

Фото: Май 1944 года. Краснофлотцы в освобожденном Севастополе.