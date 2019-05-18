С начала года жители Чувашии добровольно сдали 17 единиц оружия

Сдай оружие — получи деньги

С начала года в полицию и подразделения Росгвардии в Чувашии жители республики сдали 17 единиц оружия.

Добровольная сдача незарегистрированного оружия приветствуется. Для этого достаточно обратиться в любой территориальный орган МВД России либо Росгвардии с соответствующим заявлением. Если такой возможности нет, можно сообщить об имеющихся «предметах вооружения» по телефону 02 или (8352) 63-11-26.

Кстати, за добровольную сдачу незарегистрированного оружия еще и заплатят. В нынешнем году на эти цели выделено свыше 450 тысяч рублей. На сегодняшний день средний размер денежной выплаты за добровольную сдачу оружия по республике составляет порядка 5–7 тысяч рублей. В ряде районов размер выплат достигает 9 тысяч рублей.Напомним, мероприятия по возмездному изъятию оружия в нынешнем году реализуются в целях совершенствования работы по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.