Уроженец Чувашии участвовал во французском Сопротивлении и погиб в боях с фашистами

Партизан из села Алтышево

«А вы знаете, что недалеко от моего родного города Ним в деревне Ла-Кальмет во Франции есть могила советских партизан, которые погибли, сражаясь в Сопротивлении? В ней покоятся два человека — армянин Петр Варданов и русский Николай Болонин, родом из Чувашии». С этого вопроса Жислена Брюнеля, гражданина Франции, переехавшего жить в Йошкар-Олу, и началось мое знакомство с удивительной историей межнационального боевого братства.

…В войну на территории Франции организовывали трудовые лагеря для советских военнопленных. По словам Жислена, пленные работали как на заводе, могли свободно передвигаться. Но некоторые все равно хотели бежать и бороться. Жислену уже в мирное время довелось познакомиться с одним из «беглецов» — Александром Казаряном. Он рассказал, что в лагере существовала подпольная организация, которая готовила побег. У нее появились связи с французскими армянами, а через них и с Сопротивлением. В итоге большая группа советских военнопленных ночью тайком покинула лагерь.

Наутро все пятьдесят два советских военнопленных с оружием в руках выстроились вместе с французскими патриотами и приняли присягу на верность движению Сопротивления. Командование французских партизан разрешило беглецам создать самостоятельный партизанский отряд. Движение советских партизан на юге Франции приняло широкий размах и стало заметной силой в общей борьбе против фашистских захватчиков. Комитет был связан с лагерями советских военнопленных и помог многим советским офицерам и солдатам вырваться из фашистской неволи…

В советском партизанском отряде сражался и бывший военнопленный Николай Болонин. В ряды Красной Армии его призвали незадолго до начала войны. В армии молодой тракторист стал военным шофером, служил в Белоруссии, на которую пришлись тяжелейшие удары первых боев. Раненым наш солдат попал в плен, но с этой участью не смирился и примкнул к подпольщикам, а затем и к движению Сопротивления.

Партизанский полк во Франции провел немало боевых операций, в одной из них Болонин пал смертью храбрых… Газета «Юманите» 4 октября 1944 года так рассказывала об этой смелой операции: «Стой!» — сказали нескольким тысячам фашистов перед Ла-Кальмет двести советских воинов, бежавших из плена…»

— Под деревней Ла-Кальмет сходятся несколько магистральных дорог южной Франции, — вспоминал Александр Казарян. — По одной из них гитлеровское командование перебрасывало на север мотомеханизированную колонну. Путь ей преградили партизаны из батальона Петросяна. Советские партизаны дрались насмерть, отбивая яростные атаки врага, пока на помощь не подоспели французские патриоты. В ожесточенной схватке гитлеровцы потеряли свыше двухсот человек убитыми, вынуждены были свернуть с дороги и идти окольными путями. После жаркого боя бойцы и офицеры полка вместе с французскими патриотами и жителями деревни похоронили на кладбище наших боевых товарищей, павших смертью храбрых, — Петра Варданова и Николая Болонина.

…В мирное время на месте захоронения побывал внук Николая Болонина Артем. Эту поездку помог организовать Жислен Брюнель, который работал тогда в обществе «Франция — СССР». «Родственники Болонина долго искали его следы. И только благодаря нашему обществу дружбы и Красному Кресту нашли их, — говорит Брюнель. — Сначала думали, что Болонин погиб на севере Франции, но он погиб на юге. Так как я владею русским языком, долгие годы вел переписку с людьми из Чебоксар и села Алтышево, откуда Николай Болонин родом».

Павшим солдатам в Ла-Кальмет установлен памятник, на котором изображена красная пятиконечная звезда и выгранены слова: «Вечная память советским партизанам, павшим в боях против фашизма за освобождение Франции. Варданов Петр (1909–1944 г.). Болонин Николай (1920–1944 г.)».

От редакции В родном селе Николая Болонина есть улица, названная его именем. Отважному партизану посвящена экспозиция в местном школьном музее. Немало может рассказать о герое живущий в Алтышево племянник Николая Семеновича. А внук Болонина Артем, гордящийся военными подвигам деда, после армии пришел на службу в спецназ московской полиции. Обо всем этом в скором времени читайте в «СЧ»…

Елена Рогачева, газета «Марийская правда»

Печатается в сокращении.

Фото: О партизане из Чувашии газеты писали и во время войны, и в послевоенные годы.