Паводок и пожары требуют быть во всеоружии

Подготовку к паводку и будущему пожароопасному периоду обсуждали вчера в стенах Дома правительства.

Вопросы противодействия пожарам должны находиться на особом контроле, подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев. И предложил председателю Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамину Петрову сделать акцент на том, над чем еще предстоит поработать для профилактики огненных ЧП.

Кстати С начала года в республике зарегистрировано 209 пожаров, на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Основные их причины — неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, курение, неисправность печей и дымоходов.

Впереди май, по статистике, — самый пожароопасный период, отметил Петров. Чтобы минимизировать количество пожаров, проводятся сходы граждан, где населению читают лекции, организуются ночные дозоры. Замначальника Главного управления МЧС России по Чувашии Юрий Антонов сообщил о намерении ведомства взять на контроль очаги потенциальных возгораний, обнаруженные в прошлом году в ходе космического мониторинга, а министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов рассказал, что сельхозпредприятиям поручено вспахать участки, граничащие с лесами и полями.

Выступили на заседании и главы администраций Алатырского и Порецкого районов, которые фигурируют в грустном списке районов с ростом количества пожаров (наряду с Канашским, Красночетайским, Янтиковским и Яльчикским районами). Руководитель администрации Алатырского района Нина Шпилевая отметила удивительное — дома и бани горят, как ни странно, в благополучных семьях. Рассказала — на первую помощь погорельцам из местного бюджета предусмотрено 10 тыс. рублей, а сейчас идет работа по установке противопожарных сигнализаций в жилье многодетных семей. Еще один положительный момент — на территории района от пожаров застраховано 81% домовладений.

Глава администрации Порецкого района Евгений Лебедев, напомнив о традиционных профилактических беседах, отметил, что люди часто не слушают уговоры и в этих случаях не помешали бы обязательные к исполнению предписания. Например, о замене электропроводки.

Замечание о недостаточной работе получил и Андрей Васильев, глава администрации Урмарского района, в котором, оказалось, всего два теплых бокса для содержания пожарных машин. Чиновнику было предложено взять на заметку пример Аликовского района, где за счет инициативного бюджетирования за год построили сразу два депо.

Пристального внимания требует и предстоящий паводок. В этом году в зону подтопления, как уже сообщала «СЧ», попадают 57 населенных пунктов в 18 муниципалитетах. Вскрытие Суры и Цивиля ожидается раньше обычного, в первой декаде апреля, вскрытие Волги — в конце второй декады апреля. Будет ли паводок интенсивным, пока неясно. Как объяснил начальник Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Максимов, все зависит от того, насколько быстрым будет потепление. В любом случае, отметил врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Ефремов, в зону возможного подтопления не попадают ни производства и склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов, ни скотомогильники.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что необходимо своевременно подготовиться к весеннему половодью, чтобы минимизировать его последствия. И призвал уделить особое внимание бесперебойной работе в паводок предприятий ЖКХ. «От слаженной, организованной и эффективной работы во многом зависит состояние защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — подытожил он.

Фото alatr.cap.ru: Готовясь к паводку, в Алатырском районе на реке Бездна провели распиловку льда. Бур, пилы и даже топор использовали сотрудники МЧС и представители противопаводковой комиссии, чтобы ослабить ледовый панцирь и таким образом предотвратить его заторы на капризной речке. Когда уровень воды начнет подниматься, лед (толщина которого в этом году от 50 до 60 сантиметров) разломится на небольшие фрагменты.