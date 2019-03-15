Житель Новочебоксарска приговорен к реальному сроку за пьяную езду

За повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения жителю Новочебоксарска назначено реальное лишение свободы.

Прокуратура Красночетайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новочебоксарска. В январе нынешнего года, он управлял автомобилем «Шевроле Лачетти» в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД задержали его на площади Победы в селе Красные Четаи.

Ранее, в декабре прошлого года, мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, причем наказание за это деяние не отбыл.

По совокупности приговоров суд наказал фигуранта дела реальным лишением свободы, более семи месяцев он должен провести в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года и 7 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.

Пять лет колонии общего режима «заработал» 49-летний житель Вурнарского района, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни и здоровья человека, «с применением предмета, используемого в качестве оружия». А таким оружием оказалась машина марки «LADA X-RAY». В сентябре прошлого года мужчина управлял ею на автодороге, ведущей к деревне Вурманкасы, и тоже был пьяный. Там увидел несовершеннолетнюю сельчанку и предложил подвезти, но та отказалась. После этого, как установили следствие и суд, водитель машины намеренно совершил наезд на девочку, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, считая недоказанной вину осужденного и неправильной квалификацию его действий. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики с учетом озвученной в апелляционной инстанции позиции прокуратуры республики оставила приговор суда без изменения.