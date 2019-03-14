При обрушении крыши частного дома в Комсомольском районе никто не пострадал

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. Что означает выражение «как снег на голову», в буквальном смысле ощутил на себе житель деревни Малые Кошели.

Крыша его дома не выдержала скопившегося за зиму снега и частично обрушилась. К счастью, никто не пострадал. На звонок с улицы Ворошилова, поступивший в единую диспетчерскую службу района 11 марта в четвертом часу дня, срочно выехали оперативные службы и глава администрации Комсомольского района Александр Осипов. Шиферная кровля местами обрушилась, но потолок остался практически целым, жизни и здоровью обитателей дома ничто не угрожает — доложили позднее в администрации и сообщили также, что владельцу дома предложили материальную помощь, но ввиду незначительности ущерба он от нее отказался.

Между тем, предупреждения о снежной и ледяной «опасности сверху» сейчас в топе актуальной информации на сайтах многих городов и районов республики. Администрации напоминают коммунальным службам о необходимости своевременной очистки от снега и сосулек крыш и водостоков.

Главное управление МЧС России по Чувашии рекомендует людям соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам высотных зданий. Увы, случаи, когда от снежных лавин, падающих с крыш многоэтажек, травмируются люди, нередки.

Фото komsml.cap.ru: К счастью, при обрушении крыши в Малых Кошелях никто не пострадал.