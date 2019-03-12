Самые передовые и активные экспортеры получат господдержку

7 марта Михаил Игнатьев провел заседание круглого стола по предоставлению государственной поддержки организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Руководством страны ставится задача увеличения экспорта российской продукции, отметил Михаил Игнатьев. Правительством России принято постановление о поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. «Критериями отбора станут экспортный потенциал и объем финансирования, требуемого для обеспечения выхода продукции на внешние рынки»,— отметил Глава республики.

Все отобранные предприятия должны будут подписать соглашение с Минпромторгом РФ и взять на себя обязательства по повышению конкурентоспособности при реализации корпоративных программ. В результате предприятия приобретают право на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, а также компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.