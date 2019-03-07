Высокое качество продукции — визитная карточка «АККОНД»

В конце февраля кондитерская фабрика «АККОНД» принимала участие в IX Международном смотре качества кондитерских изделий «Инновации и традиции», проходившем в рамках Международной конференции «Кондитерские изделия 21 века» в Москве.

На суд компетентного жюри был представлен новый для фабрики «АККОНД» продукт — плиточный шоколад с одноименным названием.

Экспертная комиссия высоко оценила качество представленной продукции — по итогам проведенной экспертизы кондитерская фабрика «АККОНД» получила золотую медаль и диплом I степени «За высокое качество продукции».

Это уже не первая серьезная и важная награда, которой был удостоен плиточный шоколад за этот год: высокое качество продукта было отмечено наградой Гран-при на 26-й Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2019».

В 2018 году, в котором фабрика отметила 75-летний юбилей, впервые с линии по производству плиточного шоколада сошли две новинки — молочный на натуральном молоке собственного производства и горький с 70-процентным содержанием какао.

Сегодня ассортимент дополняют шоколад со вкусом кофе с молоком, карамелизованный и темный шоколад.

Отменные свойства продукта, столь высоко отмеченные на смотре качества, достигаются за счет использования высококачественного и натурального сырья — какао масло, какао тертого, цельного и сухого молока, без использования консервантов и заменителей.

Высокая оценка смотра международного уровня подтверждает серьезный и ответственный подход кондитерской фабрики «АККОНД» к качеству производимых продуктов и заботу о здоровье своих потребителей.

Ирина Федорова