Дважды обманутый пожилой житель Козловки ежедневно приходит в банк за обещанными деньгами

Работники банка в городе Козловке уже привыкли к одинокому старику, подолгу просиживающему в зале для посетителей.

Местный житель ждет свои полмиллиона и отмахивается от всех предупреждений. Несколько лет назад пенсионер заказывал по почте товары, после чего получил письмо с сообщением, что он выиграл полтора миллиона рублей. 88-летний пенсионер настолько уверовал в этот мифический выигрыш, что даже обратился в суд в Москве, пытаясь добиться обещанного приза, но вернулся ни с чем.

И тут его снова обнадежили. Несостоявшемуся миллионеру позвонили неизвестные, которые сообщили, что «прижали хвост» фирме, сулившей выигрыш, и отсудили для него компенсацию в сумме 530000 рублей. Для оплаты перевода попросили перечислить сначала 5000, а затем около 16000 рублей. Сотрудник уголовного розыска пытался отговорить доверчивого деда от денежных отправлений, однако тот воспринял предупреждения в штыки. И еще несколько дней просиживал в банке по нескольку часов в ожидании своей компенсации, хотя мошенники даже не спросили, на какой счет отправить деньги.

Но разочарования не сломили «идейного» горожанина. Пожилой человек заявил полицейским, что все равно дождется обещанной выплаты и пусть стражи порядка не беспокоятся: кое-какие накопления у него есть и потерянных средств ему не жалко…