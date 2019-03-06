Спасатели МЧС провели соревнования по ликвидации последствий ДТП

Авария — условная, мастерство — настоящее

Профессиональные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП прошли на базе 15-й пожарно-спасательной части Канаша.

Участвовали в них сборные шести пожарных частей Чувашии. По условиям конкурса, каждой команде необходимо было на время вскрыть условно попавший в ДТП автомобиль, извлечь двоих «пострадавших» и оказать им первую помощь, сообщает пресс-служба управления МЧС по Чувашии.

Сначала спасатели при помощи специальных приспособлений фиксировали автомобиль на месте и отключали аккумулятор. Далее, проверив, установлено ли в машине газовое оборудование, приступали к разблокированию дверей и демонтажу крыши при помощи гидравлических устройств. Первую помощь «попавшим в аварию» начинали оказывать уже в салоне авто. Один из бойцов, разбив заднее стекло, проникал внутрь и закреплял иммобилизирующий воротник на шее водителя. После этого «раненых» эвакуировали из машины, бережно перекладывали на носилки и передавали медикам. Малейшая ошибка — и жюри наказывало команду штрафными баллами.

Лучший результат показала сборная чебоксарской специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров. На втором месте — хозяева турнира, сотрудники 15-й пожарно-спасательной части Канаша, на третьем — их коллеги из чебоксарской ПСЧ-6.