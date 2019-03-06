«АККОНДМОЛОКО»: достижения в аграрном секторе

В конце февраля в Янтиковском районе состоялось общее собрание по подведению итогов социально-экономического развития за 2018 год и постановке задач на 2019 год. В мероприятии приняли участие депутаты Янтиковского района и сельских поселений, главы сельских поселений, работники культуры и образования, руководители и сотрудники предприятий, организаций и другие.

С докладом о реализации инвестиционных проектов в реконструкцию и модернизацию сельскохозяйственного комплекса АО «Фирма «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО», одного из ключевых предприятий аграрного сектора Чувашской Республики, и дальнейших планах развития выступил депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

Сельскохозяйственный комплекс «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО», обладая значительным потенциалом, играет существенную роль в деятельности Янтиковского района и является неотъемлемым звеном экономики Чувашской Республики. В состав агропромышленного объединения входит молочно-товарная ферма «Акконд-агро», насчитывающая более 3 тыс. га земельных угодий, 44 единицы агротехники, более 2000 голов КРС, и завод по переработке молока «АККОНДМОЛОКО».

Анализируя итоги работы предприятия в 2018 году, можно отметить, что по всем значительным показателям достигнуты положительные результаты.

ООО «АККОНДМОЛОКО» на сегодняшний день выпускает более 20 наименований продукции. Предприятие не останавливается на достигнутом и продолжает работать над расширением ассортимента, следуя последним тенденциям молочного рынка.

На молокоперерабатывающем предприятии успешно реализуется проект, который предусматривает создание производственных линий по выпуску ассортимента сливочного масла и линейки молочных продуктов в новом формате.

В ходе совещания Валерий Иванов отметил, что монтаж нового оборудования в ООО «АККОНДМОЛОКО» начат с января текущего года, и скоро новая продукция появится на полках магазинов. В рамках Единого информационного дня в конце февраля руководитель холдинга с рабочим визитом посетил предприятие и ознакомился с процессом подготовки к пуску линий.

Справочно Молочно-товарная ферма «Акконд-агро» вместе с молочным заводом «АККОНДМОЛОКО» входят в группу компаний «АККОНД» и составляют единственный крупнейший в Чувашской Республике молочный комплекс полного цикла. Предприятие, основанное более 10 лет назад, располагается в экологически чистом районе Чувашии. В хозяйстве содержат более 2000 голов КРС, выращивают корма и перерабатывают собственное молоко.

В обновление материально-технической базы предприятия было инвестировано около 60 млн рублей, что служит наглядным примером грамотного вложения средств в расширение производственных мощностей и, соответственно, в создание дополнительных рабочих мест на селе, что характеризует агрохолдинг как социально ориентированное предприятие.

Не только в фермерских хозяйствах и перерабатывающем секторе Янтиковского района ежегодно растет количество новых рабочих мест, в чем, безусловно, заслуга Валерия Иванова. В планах руководителя группы компаний «АККОНД» — открытие нового предприятия в г. Канаше, что дает хороший потенциал для создания мест по трудоустройству местного населения с предоставлением социальных гарантий в рамках всех требований трудового законодательства.

Валерий Иванов рассказал, что ООО «АККОНДМОЛОКО» из года в год демонстрирует положительную динамику развития: за 2018 год прирост чистой прибыли завода по переработке молока составил 190% по сравнению с прошлым годом, что позволило увеличить доходность работы предприятия.

Аграрное предприятие существует уже около 10 лет и является единственным в Чувашии предприятием полного цикла по производству молочной продукции. Все этапы производства непрерывно выполняются на предприятии: от заготовки экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока.

За 2017–2018 годы на молочно-товарной ферме «Акконд-Агро» реализована программа по обновлению сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 50 млн рублей, что позволило своевременно выполнить план по заготовке кормов и уборочным работам. В будущем планируется модернизация материально-технической базы за счет покупки грузового автотранспорта и молоковоза.

Район, в котором располагается сельскохозяйственный комплекс, относится к числу территорий республики с наиболее благоприятными агроклиматическими условиями для развития земледелия, что позволяет успешно возделывать в районе озимые и яровые зерновые культуры, многолетние травы.

АО «Фирма «Акконд-агро» полностью готово к посевной кампании. Посевная площадь в 2019 году составит 3020 га. Яровыми культурами планируется засеять 780 га (пшеницей 310 га, ячменем 410 га, овсом 60 га), 320 га — однолетними травами, 330 га — кукурузой на силос. Посев многолетней травы планируется провести на площади 1285 га. Площадь под озимые, засеянная в прошлом году, составляет 305 га.

В 2018 году было внесено 160 тонн минеральных удобрений, что в расчете на 1 га посевной площади составляет 46,3 кг в действующем веществе. В планах на 2019 год — закупка 200 тонн минеральных удобрений, приобретение 7 тонн семян кукурузы.

Немалых ресурсов требует содержание коров и телят. Не так давно агропредприятие ввело в эксплуатацию новые зернохранилище и сенохранилища, два телятника на 350 голов изолятор для коров. Проведена полная реконструкция доильного зала, увеличен родильный блок.

В ближайшей перспективе открытие еще одного телятника, карантинного отделения для содержания животных для предпродажной подготовки, строительство сооружений для хранения силоса и сенажа, расширение складских помещений для хранения сырья и материалов.

Сегодня сельскохозяйственный холдинг АО «Фирма «Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО» является одним из ведущих социально значимых и экономически стабильных предприятий в районе и республике. Оно производит молоко, перерабатывает его на собственном молочном заводе, реализует товар через собственную сеть магазинов, федеральные и региональные торговые сети.

Светлана Петрова

Фото с сайта Янтиковского района: На совещании по подведению итогов социально-экономического развития Янтиковского района за 2018 год Валерий Иванов рассказал о планах развития молочного производства.