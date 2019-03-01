Депутаты рассмотрели поправки к законам

Вторая в наступившем году сессия Госсовета Чувашии прошла вчера спокойно, в штатном режиме. Если на прошлом заседании депутаты выбрали председателя парламента и его заместителя, приняли поправки в бюджет, то заседание нынешнее состояло в основном из дежурных вопросов. Главным образом — о приведении республиканского законодательства в соответствие с изменившимися федеральными законами.

Прежде чем приступить к повестке дня, председатель Госсовета Альбина Егорова выступила перед коллегами с докладом о Послании Президента России Федеральному Собранию. Проецируя поставленные задачи на нашу республику, она отметила, что если суммировать республиканский и федеральный маткапиталы, многодетные семьи могут получить свыше миллиона рублей господдержки. Напомнила и о других озвученных инициативах.

Далее депутаты одобрили в двух чтениях внесение изменений в законы «О выборах Главы Чувашской Республики» и «Об отзыве Главы Чувашской Республики». В частности, уточняется список избирателей, которые допускаются к голосованию вне помещения для голосования, порядок передачи для опубликования решений избирательных комиссий, исключаются положения о досрочном голосовании.

В связи с изменением регионального законодательства на рассмотрение вынесли поправки в закон о муниципальной службе. Были уточнены полномочия Кабмина Чувашской Республики в сфере охраны здоровья граждан, рассмотрен закон, по которому к инфраструктуре субъектов малого и среднего предпринимательства относятся некоторые микрофинансовые организации. Отныне имеют право на предоставление жилого помещения по договору социального найма граждане, родившиеся на территории Чувашии и удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации при условии нуждаемости в жилье. Этот и другие законопроекты были приняты в двух чтениях.

Неожиданный интерес вызвали изменения в республиканский закон «О ветеринарии». Из зала задали вопрос, почему скотомогильники закрываются без лабораторных исследований. Как оказалось, без проб закрывают лишь те могильники, в архивных документах которых значится отсутствие сибирской язвы.

Депутаты рассмотрели на сессии и другие вопросы.