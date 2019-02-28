Финансовая помощь на открытие собственного дела увеличится до 92 тысяч рублей

Такое предложение на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики внес министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев. Это должно простимулировать безработных граждан к занятию предпринимательской деятельностью.

На сегодня размер государственной поддержки безработным при открытии своего дела составляет 58 тысяч рублей. Проектом постановления предусматривается увеличение суммы до 92 тысяч, а для безработных инвалидов — до 124 тысяч.

По данным Минтруда, за прошлый год финансовую помощь на открытие собственного дела получили 40 безработных жителей Чувашии. Перед этим они прошли тестирование с целью выявления склонности к определенному виду деятельности, приняли участие в обучающих семинарах, информднях, консультациях, проводимых службой занятости.

Напомним, что с 1 января 2019 года также увеличен максимальный размер пособия по безработице. Сейчас оно составляет 8000 рублей.