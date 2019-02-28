Финансовая помощь на открытие собственного дела увеличится до 92 тысяч рублей

Такое предложение на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики внес министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев. Это должно простимулировать безработных граждан к занятию предпринимательской деятельностью.
На сегодня размер государственной поддержки безработным при открытии своего дела составляет 58 тысяч рублей. Проектом постановления предусматривается увеличение суммы до 92 тысяч, а для безработных инвалидов — до 124 тысяч.
По данным Минтруда, за прошлый год финансовую помощь на открытие собственного дела получили 40 безработных жителей Чувашии. Перед этим они прошли тестирование с целью выявления склонности к определенному виду деятельности, приняли участие в обучающих семинарах, информднях, консультациях, проводимых службой занятости.
Напомним, что с 1 января 2019 года также увеличен максимальный размер пособия по безработице. Сейчас оно составляет 8000 рублей.
Один Ответ
Граждан это замотивирует, пусть и не каждого из сомневающихся. Я помню как на биржу приходил за этими деньгами когда сам хотел открыться в 2012 году. Просто начал разговор в кабинете, задав вопрос о программе… Голос девушек резко изменился, фраза «Денег нет, уходите» и рука на дверь. Красота.
Хотелось бы верить что программа работает.
В 2015 году после того как не нашел работы, не подошел студии был уволен после испытательного, а на прошлом месте работы не получал зарплаты полгода открылся сам, продолжая работать как предприниматель и фрилансер одновременно. Встречались веб-студии которые хотели работать официально по договору, нужно было ИП или ООО. Правда опять же специфика, все дела..
Как бы деньгам неоткуда браться если закупить тебе нечего и производить не на чем. Но бывает так что у нас есть хобби. Кто-нибудь увлекается музыкой, кто-то шьет одежду или фоткает на свою зеркалку друзей в походах. На этом тоже можно построить бизнес. Малый, самозанятый, свой. Чтобы продавать свои услуги нужен только сайт с вашим портфолио или прайс-листом и его продвижение. Вот этим я и занимаюсь последние лет десять — сайтами, интернет-магазинами.
Я к чему.
Если есть цель заняться своим делом — не ждите подачки, делайте сами
Иной раз проще денег занять, чем все бумажки собрать и каждому клерку в ножки покланяться. Уж простите.