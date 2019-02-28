РУСЛАН ГУБАЙДУЛЛИН

исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»

«Готовы ли люди к новой системе обращения с отходами? Это постепенный процесс. В этом плане чемпион — Саранск. Только для раздельного сбора использованной упаковки в городе установлено более 850 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. метр. В Липецке региональный оператор установил контейнеры для раздельного сбора мусора в нескольких учебных заведениях. Интересная в этом смысле история в Чебоксарах: там региональный оператор проводит открытые уроки на мусоросортировочном заводе для всех желающих любых возрастов — от дошкольников до пенсионеров. Людям показывают, как работает завод, какие стадии сортировки проходят отходы, а также рассказывают, как нужно сортировать мусор дома. Это очень полезные знания».