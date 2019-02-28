В Чебоксарском районе говорили об успехах и недоработках

Потенциал надо уметь использовать

Уходящий год стал еще одной успешной вехой в развитии Чебоксарского района. Многое изменилось в лучшую сторону почти во всех сферах деятельности муниципалитета. Но для дальнейшего поступательного движения требуется эффективная и слаженная работа всей команды управления районом.

Не хватает предпринимателей

В зрительном зале Чувашского драмтеатра был аншлаг — именно там нынче проходило отчетное собрание актива Чебоксарского района, посвященное итогам социально-экономического развития за 2018 год. Вспомнить, чем жил район, как развивался и чего добился, а также отметить болевые точки собрались неравнодушные жители района, главы поселений, депутаты, руководители предприятий и организаций. В работе форума приняли участие Глава республики Михаил Игнатьев, председатель Госсовета Альбина Егорова, депутат Госдумы Николай Малов, представители многих республиканских министерств и ведомств.

Начали с приятного — с церемонии награждения наиболее отличившихся жителей района, а представителям молодых поколений вручили свидетельства о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность.

Открыл собрание Михаил Игнатьев. Рассказывая об основных направлениях республиканской бюджетной политики, отметил, что консолидированный бюджет нынче составит 65 млрд рублей, что позволит направить немалые средства на социальную защиту населения, на образование, здравоохранение, сельское хозяйство, развитие малого и среднего предпринимательства. Руководству районов совместно с жителями следует правильно сориентироваться и эффективно воспользоваться создающимися условиями.

Перспективной сферой для инициативных представителей молодежи может стать сельское хозяйство. Отметив, что в 2019 году на поддержку предпринимательства предусмотрено 292 млн рублей, Михаил Игнатьев заметил: «Проблем с господдержкой сегодня нет. Но не хватает инициативных и предприимчивых граждан, готовых взять на себя риски и ответственность за создание и развитие своего дела». Поэтому, по его словам, одной из первоочередных задач руководителей района и сельских поселений становится воспитание предпринимательского сообщества.

В тренде — «умные производства»

О том, чего достиг муниципалитет за прошедший год, рассказал глава администрации района Владимир Димитриев. В своем докладе он подробно остановился на всех ключевых отраслях экономики — промышленности и сельском хозяйстве, малом и среднем предпринимательстве, дорожном строительстве и электроснабжении. Отметил успехи в реализации различных госпрограмм, инвестиционных проектов, достижения в области культуры, здравоохранения, образования. Не оставил без внимания рынок труда, физическую культуру и спорт.

Прозвучали десятки цифр, демонстрирующие рост чуть ли не всех отраслей экономики района по сравнению с предыдущим годом. К примеру, в консолидированный бюджет в прошедшем году поступило более 1,366 млрд руб., в том числе собственных доходов — 446 млн руб. (рост к 2017 году 10,3%). А объем инвестиций в основной капитал составил 2,7 млрд рублей, что на 63% больше, чем в 2017 году.

В прошлом году в Чебоксарском районе реализовано 16 инвестиционных проектов на 331 млн руб., в текущем будет продолжена реализация еще 32 проектов. Одним из крупнейших является тепличный комплекс проектной стоимостью 6,6 млрд руб. На сегодняшний день на его строительство инвесторами направлено 2,9 млрд рублей. В ближайшее время ожидается выход продукции от реализации 1 этапа.

Еще один объект особой гордости — молочная ферма на 600 голов, построенная одним из предприятий.

Глава республики назвал ее «умной фермой» — там наряду с созданием благоприятных условий содержания коров максимальный упор делается на энергоэффективность. Молоко после дойки быстро охлаждается путем пропуска через теплообменник. Лишнее тепло забирается и используется для обогрева помещений доильного зала. Как утверждают инвесторы, используемые новшества значительно повышают рентабельность молочного животноводства. Кстати, в текущем году планируется расширить коровник еще на 600 голов.

Подкачали земельные участки и строители

Надо отдать должное, в докладе главы администрации наряду с радужными цифрами звучали и негативные. Так, в 2018 году в районе была проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, в ходе которой выявлено 3076 га неиспользуемых площадей. Более 1500 га из них освоено, но еще столько же остаются неосвоенными. Напряжения в обсуждение этого факта добавил и вопрос, прозвучавший из зала по окончании доклада. Как следовало из выступления представителя СХК «Атлашевский», при наличии необрабатываемых земель в соседних с сельхозпредприятием поселениях, кооперативу приходится арендовать их в других районах, гнать технику за 50 км и дальше… По общему вердикту собрания — это недоработка руководства района, ведь законы нынче позволяют изъять необрабатываемые сельхозугодия у нерадивых собственников, надо только захотеть.

Радужную картину развития Чебоксарского района портит и задолженность по арендным платежам. Как прозвучало в докладе, общий долг за аренду муниципального имущества и земельных участков на сегодняшний день составляет 8,2 млн рублей. Между тем, напомнило собрание, есть действенная мера по снижению уровня задолженности — это активизация процесса расторжения договоров с арендаторами земельных участков. Если бы руководство района совместно с депутатами усиленно работало в этом направлении, денег на замену окон в образовательных учреждениях не пришлось бы просить. «Более восьми млн — это немалые средства! Их можно было бы направить на ремонт 2-3 школ», — ответил на ранее прозвучавшую в докладе руководителя района просьбу о помощи Михаил Игнатьев.

В аутсайдерах район в прошедшем году оказался и по строительству жилья. Падение — чуть ли не в два раза. Между тем, в свое время около 2000 га земель сельхозназначения районом были переведены в другие категории, подписаны договоры с предпринимателями, взявшими участки под строительство жилья. А сегодня эти территории поросли сорняком. Глава республики не скрывал возмущения, посоветовав выяснить, сколько предпринимателей не выполнили свои обязательства. Он предложил расторгнуть арендные договоры и повторно выставить земли на продажу.

В Чебоксарском районе, считает Михаил Игнатьев, на любой земельный участок есть спрос. Муниципалитет занимает выгодное положение в Чебоксарской агломерации, его преимущество — прямое соседство с крупнейшими городами республики: Чебоксарами и Новочебоксарском. Руководству района надо умело задействовать этот потенциал: «Перспективы благоприятные, для реализации имеющегося огромного потенциала требуется слаженная работа команды администрации, органов местного самоуправления в тесном взаимодействии с жителями района».