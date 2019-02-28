За праздничные выходные задержаны 33 нетрезвых водителя

25 февраля в 9.30 на посту ГИБДД «Хыркасинский» инспекторами был остановлен микроавтобус, следовавший из села Моргауши в Чебоксары.

При поверке документов водителю предложили пройти и тест на алкоголь. В выдыхаемом воздухе оказалось 0,44 промилле. Мужчина не стал скрывать, что накануне рабочего дня выпивал спиртное. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Начато административное расследование и в отношении должностного лица, выпустившего транспортное средство на линию без должного технического контроля. По ч. 1 ст. 11.23. КоАП РФ тут грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

КСТАТИ В минувшие праздничные и выходные дни сотрудники ГИБДД МВД по Чувашии провели рейд «Нетрезвый водитель». С 22 по 24 февраля от управления транспортными средствами отстранено 33 водителя с признаками опьянения. Один из них «повторник», и теперь ему грозит уголовная ответственность. В ходе рейда выявлено 11 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими водительского удостоверения. 218 нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности. 26 водителей нарушили правила перевозки детей-пассажиров. Выявлено также 166 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами.

Фото: Вот так бы всегда.