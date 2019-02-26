Как не платить за мусор дважды

Живу в квартире в Чебоксарах, но есть и родительский дом в Ядринском районе, в котором никто не живет. С семьей приезжаем туда только летом. При этом «платежки» за мусор с конца прошлого года получаю и здесь, и там. Что нужно сделать, чтобы не платить за сбор и вывоз ТКО два раза?

Житель Чебоксар, водитель

— Чтобы не начислялась плата по двум адресам, нужно подтвердить место своего фактического проживания. Для этого человеку необходимо взять справку в том месте, где он не проживает, в данном случае выписку из похозяйственной книги в сельсовете населенного пункта Ядринского района, — разъясняет генеральный директор Регионального оператора ООО «МВК Экоцентр» в Чувашии Виктор Лагуновский. — С этой справкой, а также с копией страницы прописки в паспорте нужно обратиться в адрес регионального оператора.

Документы можно предоставить лично, принеся их в офис по адресу: Чебоксары, Московский проспект, д.19, корпус 11, помещение 2 либо отправить по электронной почте: rc@mvkecocenter.ru. Отмечу, ехать специально в Чебоксары жителям других городов и районов Чувашии не нужно. В каждом районе республики есть офисы представительства ООО «МВК «Экоцентр», где тоже принимают справки для перерасчета (адреса офисов и телефоны представителей в районах размещены на сайте).

Если человек проживает в сельском доме, к примеру, все лето и возвращается в город только поздней осенью, ему необходимо заранее, до отъезда, написать в офисе регоператора заявление с просьбой, скажем, в течение полугода не начислять плату за «городской» мусор. В этом случае, согласно букве закона, по истечении полугода гражданин обязан будет предоставить подтверждающие документы о том, что все это время он не жил в городе (справки из УК, удостоверяющие, что там никто не проживал). В течение всего срока, указанного в заявлении, квитанции на городскую квартиру приходить не будут. Если подтверждающие документы не будут предоставлены, регоператор вправе выставить сумму сразу за все месяцы.

Бывает и такое, что у человека несколько квартир в городе. Если одна из квартир пустует (там нет квартирантов и никто не прописан), сделать нужно то же самое — взять выписку из лицевого счета в управляющей компании.