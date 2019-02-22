Кадет из Чувашии на боевом корабле тралил морские мины

На память о морском параде

Накануне Дня защитника Отечества в военкомат республики прибыла памятная медаль от Министерства обороны России на имя воспитанника Чувашского кадетского корпуса Георгия Татура.

Прошлым летом члену поискового отряда «Чапаевец» Георгию благодаря его хорошей учебе и активному участию в военно-патриотических мероприятиях посчастливилось не только побывать на главном военно-морском параде в Балтийске, но и принять в нем участие.

— В то время я проходил кратковременную стажировку на кораблях Балтийского флота, организованную ветеранами ВМФ из Чувашии. Когда узнал, что буду участвовать в самом настоящем параде, посвященном Дню военно-морского флота, даже не поверил, — рассказал корреспонденту «СЧ» Георгий.

По словам кадета, в парадном строю были десятки боевых кораблей и катеров. После прохождения их по морскому каналу начались показательные выступления. Например, базовые тральщики, на одном из которых и был Георгий, проводили траление фарватера. «То есть нужно было обнаружить мины и освободить путь для прохождения других кораблей, — объяснил юноша. — Затем малые корабли атаковали подводную лодку условного противника, а ракетные катера имитировали артиллерийский бой…»

Словом, впечатлений у курсанта осталось море. А теперь есть и памятная медаль за участие в параде. Ее, а также грамоту ДОСААФ России за активную работу в военно-спортивном клубе «Юный патриот» юноше вручили на днях в торжественной обстановке на одном из уроков мужества в Чувашском кадетском корпусе.

«Не знаю, как все сложится в будущем, — неуверенно ответил Георгий на вопрос о том, кем бы он хотел стать. — Скорее всего, буду служить на флоте». Свои каникулы восьмиклассник старается проводить с пользой, стажируясь на кораблях Балтийского флота и участвуя в экспедициях поискового отряда «Чапаевец». Подумалось, что при таком «боевом» распорядке у парня совсем нет свободного времени. «Вечером можно заняться своими делами», — успокоил кадет и признался, что любит читать книги и играть на трубе.

Фото vk.com: Кадету Татуру Георгию вручена медаль Министерства обороны РФ «За участие в главном военно-морском параде» в г. Балтийске. Также в этом году Георгию назначена специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.