Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Чтобы люди не переплачивали за мусор

19 февраля Председатель Правительства России провел селекторное совещание по вопросу о переходе регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Участие в нем принял и находившийся в этот день в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

С января на новую систему полностью или частично перешли 70 регионов страны. Чувашия, напомним, новшество начала внедрять одной из первых — работа началась еще с осени прошлого года.

Как отметил на совещании Дмитрий Медведев, общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора. «Эту тему, — отметил он, — надо держать на особом контроле, в том числе, конечно, Федеральной антимонопольной службе».

Председатель Правительства РФ назвал хорошей практикой установление льготных тарифов для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей в ряде регионов. «Просил бы губернаторов обратить внимание на эти примеры, — обратился он к участникам совещания. — Понимаю, что у всех своя ситуация, возможности по финансовому обеспечению, тем не менее такая практика является позитивной».

Кстати Тема «мусорной реформы» была поднята и на состоявшейся в понедельник правительственной планерке. Глава республики Михаил Игнатьев потребовал ни на день не откладывать разрешение нестыковок и недоработок в начислении и взимании платы за вывоз отходов. До сих пор владельцам сельских домов, не проживающим в них зимой, приходят счета на оплату, хотя мусор они «не производят». Тянуть с этим далее недопустимо, это создает социальную напряженность.

По словам Дмитрия Медведева, важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах. Сейчас платежи складываются из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. «Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Это ключевая задача», — подчеркнул премьер-министр.

Для того, чтобы сделать платежи за мусор максимально объективными, в республике начали работу по корректировке нормативов накопления ТКО. По информации Минстроя Чувашии, в январе были проведены зимние замеры объемов накопления ТКО в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Батыревском, Мариинско-Посадском, Янтиковском и Ядринском районах. С учетом предусмотренных федеральным законодательством процедур применение скорректированных нормативов возможно с 1 декабря 2019 года.

На период корректировки нормативов региональному оператору было рекомендовано снизить плату на услуги по обращению с ТКО для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах в сельской местности. Как сообщил «СЧ» генеральный директор Регионального оператора — ООО «МВК Экоцентр» Виктор Лагуновский, в связи с этой рекомендацией с 1 января плата за оказание услуги по обращению с ТКО для жителей частных жилых домов в сельской местности (за исключением районных центров и городских округов) составит не 75,7 рубля, а 60,71 рубля с человека в месяц.

От редакции Разъяснения о том, как не платить за мусор дважды, читайте в ближайших номерах «СЧ».

Мария Ненашева Вячеслав Иванов

Фото rg.ru