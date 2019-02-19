Ожидается рост урожая зерновых

Урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить экспортный потенциал, сказал он. Первоначально прогнозировался урожай в диапазоне 108-110 млн тонн. Позже в презентации министерства появились данные из регионов, согласно которым потенциал сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2019 году составит 118 млн тонн.

В 2018 году урожай зерна в РФ составил 112,8 млн тонн против рекордных 135,4 млн тонн в 2017 году. Об этом сообщает газета «Крестьянские ведомости».