Графическая схема автобусных и троллейбусных маршрутов с изменениями от 16 февраля

По результатам голосования на портале «Открытый город» администрацией г. Чебоксары было принято решение изменить схемы движения автобусов №7, 12, 20, 26, 42, 45, 46 и троллейбусов 15, 18, 19, 22. Подробнее…

Автобусный маршрут №7 Автобусный маршрут №7 продлевается по дамбе Чебоксарского залива до остановки общественного транспорта «Свято-троицкий монастырь» в прямом и обратном направлении [collapse]

Автобусный маршрут №12 Автобусный маршрут №12 на территории микрорайона «Садовый» продлевается по пр. Геннадия Айги и ул. Богдана Хмельницкого и далее по существующей схеме без заезда на ул. П.В. Дементьева, в центральной части города изменяется схема: ул. Калинина, ул. Ю. Гагарина, ул. Энгельса и далее по существующей схеме без заезда на ул. Космонавта Николаева А.Г. [collapse]

Автобусный маршрут №20 Автобусный маршрут №20 продлевается по Складскому проезду до остановки общественного транспорта «Нефтебаза», в Новоюжном районе изменяется схема: ул. Ф.Н. Орлова — б-р Эгерский — пр-т Тракторостроителей и далее по существующей схеме без заезда на ул. Ашмарина, пр-т И.Я. Яковлева, пр-т 9-ой Пятилетки [collapse]

Автобусный маршрут №26 У автобусного маршрута № 26 изменяется схема: ул. Энтузиастов — ул. Чернышевского — ул. Гражданская — пр-т Н.Никольского и далее по существующей схеме [collapse]

Автобусный маршрут №42 У автобусного маршрута № 42 изменяется схема: пр-т Максима Горького — ул. Гузовского — пр-т Московский и далее по существующей схеме без заезда на ул. 500-летия Чебоксар [collapse]

Автобусный маршрут №45 У автобусного маршрута № 45 изменяется схема: ул. Ю. Гагарина — пр-т Ленина — ул. Карла Маркса — ул. Композиторов Воробьевых — ул. Калинина и далее по существующей схеме без заезда на ул. Ю. Гагарина [collapse]

Автобусный маршрут №46 У автобусного маршрута №46 изменяется схема: ул. Юлиуса Фучика — ул. Ю.Гагарина — пр-т Ленина — пр-т И.Я.Яковлева и далее по существующей схеме без заезда на Президентский б-р, ул. Федора Гладкова и на ш. Вурнарское от пересечения с пр-том И.Я.Яковлева до пересечения с ул. Пристанционная [collapse]

Троллейбусный маршрут №18 Троллейбусный маршрут № 18 продлевается до северо-западного района: ул. Композиторов Воробьевых — пр-т Московский — ул. Гузовского — пр-т Максима Горького — ул. Университетская [collapse]

Троллейбусные маршруты №№ 15 и 19 Схемы троллейбусных маршрутов №№ 15 и 19 объединяются. Схема нового маршрута № 15 «Аэропорт – ОАО «Хлеб» проходит без заезда на ул. Калинина, ул. Ленинградскую, площадь Красную, Президентский б-р [collapse]

После завершения в марте строительства контактной сети по ул. Чернышевского троллейбусные маршруты №№ 15 и 22 будут продлены до Чапаевского поселка.

С июня троллейбус №3 будет продлен до мкр. Новый город.