В Чебоксарах по решению горожан с 16 февраля изменяются схемы движения автобусов и троллейбусов

Главой администрации города Чебоксары Алексеем Ладыковым подписано постановление, согласно которому с 16 февраля изменятся схемы движения некоторых автобусов и троллейбусов.

Напомним, с 1 декабря в городе началась транспортная реформа. Оптимизируется ряд маршрутов городского пассажирского транспорта. Чебоксарцы на портале «Открытый город» путем голосования приняли решение изменить схемы автобусов №7, 12, 20, 26, 42, 45, 46 и троллейбусов 15, 18, 19. Также на комиссии по безопасности дорожного движения рассматривали схему троллейбуса №3. Глава администрации Алексей Ладыков отметил, что «для реализации решений горожан будут внесены изменения в муниципальный документ планирования регулярных перевозок. По автобусным маршрутам соответствующую работу необходимо провести до 20 февраля, по троллейбусам – до 15 марта».

В итоге с 16 февраля:

1. Автобусный маршрут №7 продлевается по Дамбе Чебоксарского залива до остановки общественного транспорта «Свято-троицкий монастырь» в прямом и обратном направлении;

2. Автобусный маршрут №12 на территории микрорайона «Садовый» продлевается по пр. Геннадия Айги и ул. Богдана Хмельницкого и далее по существующей схеме без заезда на ул. П.В. Дементьева, в центральной части города изменяется схема: ул. Калинина, ул. Ю. Гагарина, ул. Энгельса и далее по существующей схеме без заезда на ул. Космонавта Николаева А.Г.;

3. Автобусный маршрут №20 продлевается по Складскому проезду до остановки общественного транспорта «Нефтебаза», в Ново-южном районе изменяется схема: ул. Ф.Н. Орлова — б-р Эгерский — пр-т Тракторостроителей и далее по существующей схеме без заезда на ул. Ашмарина, пр-т И.Я. Яковлева, пр-т 9-ой Пятилетки.

4. У автобусного маршрута № 26 изменяется схема: ул. Энтузиастов — ул. Чернышевского — ул. Гражданская — пр-т Н.Никольского и далее по существующей схеме;

5. У автобусного маршрута № 42 изменяется схема: пр-т Максима Горького — ул. Гузовского — пр-т Московский и далее по существующей схеме без заезда на ул. 500-летия Чебоксар;

6. У автобусного маршрута № 45 изменяется схема: ул. Ю. Гагарина — пр-т Ленина — ул. Карла Маркса — ул. Композиторов Воробьевых — ул. Калинина и далее по существующей схеме без заезда на ул. Ю. Гагарина;

7. У автобусного маршрута №46 изменяется схема: ул. Юлиуса Фучика — ул. Ю.Гагарина — пр-т Ленина — пр-т И.Я.Яковлева и далее по существующей схеме без заезда на Президентский б-р, ул. Федора Гладкова и на ш. Вурнарское от пересечения с пр-том И.Я.Яковлева до пересечения с ул. Пристанционная;

8. Схемы троллейбусных маршрутов №№ 15 и 19 объединяются. Схема нового маршрута № 15 «Аэропорт – ОАО «Хлеб» проходит без заезда на ул. Калинина, ул. Ленинградскую, площадь Красную, Президентский б-р.

В настоящее время завершается работа по строительству контактной сети по ул. Чернышевского. В марте троллейбусы №№ 15 и 22 будут ездить до Чапаевского поселка.