Наехал на женщин и скрылся

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя отдела МВД России по Ядринскому району, который подозревается в совершении ДТП с тяжкими последствиями.

По версии следствия, январским вечером этого года полицейский управлял личной машиной в нетрезвом состоянии. И на одной из улиц в Ядрине совершил наезд на двух женщин, шедших по краю проезжей части автодороги в попутном направлении. После этого следователь скрылся с места происшествия.

От полученных травм 79-летняя потерпевшая скончалась на месте ДТП, а 67-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководством МВД по Чувашии по факту случившегося назначена служебная проверка. Полицейский, ставший фигурантом уголовного дела, отстранен от занимаемой должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.