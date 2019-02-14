По числу участников «Лыжни России-2019» Чувашия — на втором месте в стране

Полтора миллиона на старте

В Минспорте РФ подвели итоги самых масштабных зимних спортивных соревнований. В этом году «Лыжня России» прошла в 61 регионе страны. Еще в 12 регионах гонку перенесли на более поздние сроки в связи с аномальным холодом.

Всего в «Лыжне России-2019» приняли участие около 1,5 миллиона человек. Были среди них и олимпийские чемпионы. Так, в Нижнем Тагиле на старт вышел победитель биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин (и занял, кстати, третье место на дистанции 10 км). А в Северо-Западном административном округе Москвы в гонке участвовала депутат Госдумы, чемпионка Олимпиады-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова.

Как отмечают в Минспорте, наиболее массово соревнования прошли в Татарстане — 172 тысячи участников и в Чувашии — 65 тысяч. Среди активистов «Лыжни России» также названы Пермский край (25 тысяч лыжников), Москва (22 тысячи) и несколько областей — Свердловская (15,5 тысячи), Нижегородская (15 тысяч) и Московская (13 тысяч).

Фото Максима Васильева: В стране «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, а в Чувашии — с 2005 года, сообщают в Минспорте республики.