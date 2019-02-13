Ищите коррупцию в бюджетных деньгах

Если у государства убывает, то у чиновников прибывает?

Среди приоритетных направлений работы Следственного управления СКР по Чувашии остается выявление и расследование преступлений коррупционной направленности.

Махинации, подкупы, аферы

О повышении эффективности этой деятельности говорит рост на 58 процентов количества возбужденных в 2018 году коррупционных уголовных дел — более 200, в суд направлено 184 дела. Этих показателей удалось достичь во многом благодаря содействию сотрудников региональных МВД и УФСБ, отметил на недавнем заседании расширенной коллегии Следственного управления СКР по Чувашии руководитель этого ведомства Александр Полтинин. И привел примеры резонансных дел.

Так, за вмешательство в деятельность подведомственных учреждений реальный срок получил глава администрации Цивильского района.

В суде рассматривается уголовное дело о махинациях с муниципальными квартирами в отношении бывшего главы города Ядрин. За нарушения при строительстве нового следственного изолятора осуждены трое должностных лиц системы исполнения наказаний, причинивших бюджету ущерб на сумму более 7,5 млн рублей.

Также примером эффективной деятельности следственного управления в сфере противодействия коррупции Александр Полтинин считает расследование уголовного дела по фактам взяточничества и коммерческого подкупа в сфере государственного оборонного заказа.

В итоге к уголовной ответственности привлечены трое должностных лиц из числа руководства двух организаций, расположенных в Чебоксарах и Нижнем Новгороде (закрытый институт, закупавший продукцию для оборонной сферы). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения превысила 1,5 млн рублей.

«Коррупция — скрытое явление. Следственный опыт свидетельствует, что искать ее надо прежде всего там, где выявлено нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств. Поскольку если у государства убывает, то в кармане нечистоплотных чиновников прибывает», — как нельзя кстати процитировал руководитель ведомства великого ученого и просветителя Михайло Ломоносова.

Невзирая на особый правовой статус, возбуждено 52 уголовных дела в отношении 19 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 15 депутатов и 4-х глав муниципальных образований, а также 3-х членов избирательных комиссий. В основном они совершили должностные преступления, коррупционной и экономической направленности, в том числе связанные с хищением и нецелевым расходованием денег при реализации различных государственных и муниципальных программ.

Что делать?

Основными источниками информации о таких преступлениях были материалы, поступившие из региональных МВД, УФСБ и УФНС, а также из прокуратуры, сообщил руководитель следственного управления. И отметил, что при этом не было инициативы в вопросах выявления преступлений коррупционной и экономической направленности со стороны контрольно-надзорных органов республики.

Как показывает следственно-судебная практика за 2018 год, со стороны различных республиканских министерств имелись серьезные просчеты при выделении субсидий, обратил внимание Александр Полтинин. И напутствовал «своих»: при производстве предварительного следствия по таким делам нужно досконально разбираться, кто из должностных лиц причастен к этому, и, невзирая на их статус, устанавливать степень вины и вид ответственности каждого за содеянное (это может быть не только уголовная, но и административная, дисциплинарная, гражданская ответственность).

В большинстве случаев неэффективное использование бюджетных средств — это не преступная халатность, а умышленные действия и факты преступного сговора, считает Полтинин.

В целях противодействия таким преступлениям необходима активная совместная работа с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, Росфинмониторингом, антимонопольной службой. Поскольку на органы федерального казначейства возложены дополнительные функции по бюджетному мониторингу и казначейскому сопровождению денежных средств, предоставляемых из федерального бюджета, следует обеспечить и надлежащее взаимодействие с УФК по Чувашии, а также с УФАС, если выявлены нарушения при проведении конкурсных процедур.

К СВЕДЕНИЮ В 2018 году СУ СКР по Чувашии возбуждено свыше 1400 уголовных дел, общая сумма ущерба, установленная следователями, составила свыше 1,5 млрд рублей, реально возмещено в бюджет почти 850 млн рублей.

Материалы указанных органов должны стать важным источником информации о коррупционных и экономических преступлениях.

Были обсуждены итоги работы и по другим направлениям деятельности следственного управления, а она, как известно, многогранна. Кстати, Александр Полтинин заметил: не для того проводится коллегия, чтобы говорить только о достижениях. Гораздо важнее сосредоточиться на нерешенных проблемах.

Одной из главных недоработок он считает увеличение количества лиц, оправданных судом (с 2 до 4-х). «Оправдательный приговор — это брак в работе всех участников уголовного процесса со стороны обвинения, будь то следователь, руководитель следственного органа, непосредственно контролировавший ход расследования уголовного дела, оперуполномоченный, принимавший участие в выявлении преступления и сопровождавший расследование, прокурор, утвердивший обвинительное заключение и поддерживавший государственное обвинение в суде», — сказал Полтинин.

И потребовал от своих подчиненных обеспечить качественное следствие. Решения о возбуждении уголовного дела и тем более о его направлении прокурору и в суд должны приниматься взвешенно, после тщательного и всестороннего анализа собранных доказательств.

Недопустимо идти на поводу у настаивающих на направлении в суд уголовного дела, если по нему не добыто достаточной совокупности доказательств, категоричен руководитель СУ СКР. И жесткое предостережение: «Те прокуроры, которые необоснованно утвердили обвинительные заключения, уже не работают в органах прокуратуры. То же ждет и сотрудников следственного управления, если мои требования выполняться не будут».