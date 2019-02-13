Человек года — пограничник

Руководитель отделения общества «Пограничное братство» Анатолий Быков признан «Человеком года-2018» Батыревского района.

Этот традиционный, 16-й по счету, конкурс проводит редакция местной газеты «Авангард». Всего за это время в нем участвовали более 170 жителей района, трудящихся в разных сферах жизни. Нынче в конкурсе участвовали 12 человек. Лавры первенства по достоинству были отданы Анатолию Быкову.

Вчера победителю в торжественной обстановке с участием главы администрации района Рудольфа Селиванова были вручены диплом и кубок «Человек года-2018». В прошлом году активистами погранвойск под руководством Анатолия была издана энциклопедия «Я служил на границе», сообщает пресс-служба районной администрации.