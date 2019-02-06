Роман Дементьев из Чувашии вышел в финал Конкурса управленцев «Лидеры России»

Лидеру нельзя быть бессердечным

Роман Дементьев, не указавший места своей работы, стал единственным претендентом из Чувашии, приглашенным в финал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг.

Как уже сообщала наша газета, с 1 по 4 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре проходил полуфинал всероссийского конкурса управленцев в Приволжском федеральном округе. Претенденты выполняли сложные задания, отвечали на каверзные вопросы и участвовали в мастер-классах гуру отечественного бизнеса и госуправления. И вот строгое жюри огласило результат — из 434 участников, приглашенных в полуфинал, все испытания с честью прошли лишь 34 конкурсанта из 12?регионов ПФО. Они и примут участие в финале, который пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. Но при одном условии: если выполнят еще одно задание под названием «Сердце лидера» (претендентам необходимо придумать и осуществить социальный проект). Если участник не выполнит это задание, он будет дисквалифицирован.