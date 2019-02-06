Предпринимательница ждет суда за уклонение от уплаты ЕНВД

Свадебные платья в суде оценят

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей предпринимательницы, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

По версии следствия, жительница Чебоксар, ранее зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, работала в сфере розничной торговли свадебными платьями и уклонилась от уплаты единого налога на вмененный доход за 2014-2016 годы на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. А для этого занижала в налоговых декларациях физический показатель арендуемых ею торговых мест.

Расследование дела СУ СКР завершило, оно направлено в суд.