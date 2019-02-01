Управляющая компания незаконно повесила долги за услуги ЖКХ на нового хозяина квартиры

Прокуратура Ленинского района Чебоксар проверила жалобу горожанина и установила, что ООО «Комфорт» нарушило требования жилищного законодательства.

Выяснилось: заявитель на основании договора купли-продажи в ноябре прошлого года приобрел в собственность квартиру в доме по улице Б. Хмельницкого. По нормам ЖК РФ владелец жилья обязан вносить плату за него и коммунальные услуги с момента возникновения права собственности на это жилье.

Между тем управляющая компания в нарушение закона при начислении заявителю платы за жилищно-коммунальные услуги необоснованно включила задолженность в 13 тысяч рублей, образовавшуюся у прежнего собственника квартиры.

Прокуратура завела на «Комфорт» административное дело и направила в суд для рассмотрения по существу.