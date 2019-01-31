Директор катка в Вурнарах подозревается в присвоении денег

Возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего заведующего ледовым катком спортивной школы, расположенной в поселке Вурнары одноименного района.

Он подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в прошлом году заведующий забрал свыше 200 тысяч рублей, вырученных от реализации населению билетов на посещение катка. Деньги на расчетный счет учреждения он не внес, а распорядился ими «по своему усмотрению».

Сейчас уголовные дела, возбужденные по материалам районной прокуратуры и межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский», соединены в одно производство.

Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного спортивной школе ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.