В доме №8 по ул. Университетская в Чебоксарах случился пожар

В воскресенье, 30 сентября, примерно в 10 часов огонь вспыхнул на лестничной площадке пятого этажа многоквартирного дома по адресу ул. Университетская, 8 в Чебоксарах. Загорелась электрощитовая. Предварительная причина — короткое замыкание.

Пожарный расчет справился с огнем за 10 минут. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

В тот же день в селе Красные Четаи во дворе 59-летнего местного жителя сгорела деревянная постройка. В качестве возможной причина возгорания указывается нарушение правил пользования дровяной печью при приготовлении корма для скота. Соседние постройки не пострадали.

В воскресенье вечером пожар случился в поселке Орел Ибресинского района. Сгорел частный жилой дом. 58-летний хозяин дома погиб. Возможная причина — неосторожность при курении.