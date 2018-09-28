В Чебоксарах продолжают оптимизировать дорожное движение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новые знаки и дорожная разметка появились на Эгерском бульваре, улицах Ленинского Комсомола, Айги, М.Павлова.


На ул. Ленинского Комсомола перед пересечением с Эгерским бульваром движение с правого ряда теперь возможно только направо.

На ул. М.Павлова разметкой и знаками обозначили пешеходный переход и фоторадар. Также предупреждающую о контроле скорости разметку нанесли по пр. 9-й Пятилетки и пр. Тракторостроителей на выделенной полосе общественного транспорта.

Пешеходные переходы и соответствующие знаки появились на пр. Г. Айги.

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