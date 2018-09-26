В Чебоксарах проходит Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards

Сегодня, 26 сентября, в конгресс-отеле «Россия» состоялось торжественное открытие финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Организаторами регконкурса выступают администрация города Чебоксары и ФРОС «Region PR».

В столицу Чувашии приехали представители 15 регионов страны: Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Кировской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Башкотарстана, Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Пермского края и Ханты-Мансийского АО.

Открывая мероприятие, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Людмила Маркова отметила значимость проведения данного конкурса в столице Чувашии.

Чувашская Республика и город Чебоксары представят вниманию экспертов 8 проектов в 5 номинациях. Оценивают конкурсные работы экспертный совет регконкурса, в числе которых: Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС «Region PR», основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards; Вероника Косых, заместитель генерального директора Правления ФРОС «Region PR»; Светлана Буйволова, проектный менеджер ФРОС «Region PR»; Наталия Белякова, директор по маркетингу Domina Russia, ведущая программы Grand tour на Mediametrics, доцент НИУ ВШЭ, член Гильдии маркетологов РФ, г. Санкт-Петербург и др.

Завтра в 14.30 в ДК им. Хузангая состоится награждение финалистов. Лучшие проекты по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Приволжья и Урала получат право на участие в общенациональном финале конкурса, который пройдет 25–27 октября в Нижнем Новгороде.